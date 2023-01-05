Відсутні в УКТ ЗЕД умовні коди товарів для складання податкової накладної

Відповідно до підпункту «і» пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (ПКУ) у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити як код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг — код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, окрім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для цілей класифікації товарів використовують Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 19 жовтня 2022 року за номером 2697-IX «Про Митний тариф України».

Із питання правильності визначення коду товарної класифікації згідно з УКТЗЕД для товарів, що поставляються в наборі/комплекті при оформленні документів (у тому числі податкових накладних), податківці пропонують звертатися до Торгово-промислової палати України (їх регіональних відділень) або науково-дослідних інститутів судових експертиз.

Ведення Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП) здійснює державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». При визначенні коду послуги потрібно користуватися класифікатором ДК 016:2010.

Із питання правильності визначення кодів згідно з ДКПП необхідно звертатися до Міністерства економіки України.

Згідно з пунктом 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за номером 137/28267, Державна податкова служба України визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному вебпорталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 ПКУ.

Довідник умовних кодів товарів розміщено на головній сторінці офіційного вебпорталу Державної податкової служби України в рубриці Головна/Довідники, Реєстри, Переліки/Довідники/Довідник умовних кодів товарів (https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/288992.html).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області