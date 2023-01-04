Віримо у вас, земляки!

Напередодні нового року і Різдвяних свят не забули про найкращих спортсменів краю і в місцевому осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області. Преміями у номінації «Олімпійська надія» відзначили тих із наших земляків, хто вже в недалекому майбутньому має шанс претендувати на участь у найбільш престижних іграх сучасності.
Перший заступник голови місцевого осередку Віталій Ігнатенко, який провів церемонію нагородження, не міг не відзначити, що, навіть попри складні нинішні часи, у нас підростає чимала кількість молодих атлетів, здатних із часом порадувати тернопільських прихильників різних видів спорту вагомими успіхами як на всеукраїнській, так і міжнародній аренах. Як це, скажімо, вже зробила учасниця торішньої зимової Олімпіади у Пекіні, санкарка Юліана Туницька.
Тож виконавчий комітет місцевого осередку НОК України в Тернопільській області визнав найкращими спортсменами Тернопільщини 2022 року в номінації «Олімпійська надія» таких спортсменів:
Юліана ТУНИЦЬКА — учасниця XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні, чемпіонка України із санного спорту, п’яте місце на чемпіонаті Європи серед дівчат, студентка Західноукраїнського національного університету;
Максим РАДИК — бронзовий призер чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, учень Великоберезовицької ЗОШ;
Іванна ДЯЧЕНКО — багаторазова чемпіонка України з веслування на байдарках і каное, студентка ЗУНУ;
Тетяна КОГУТ — чемпіонка України з легкої атлетики в бігу на 3000 метрів із перешкодами, учасниця міжнародних змагань, студентка ЗУНУ.
Тетяна ТАРАСЮК — чемпіонка України з біатлону серед дівчат, учениця фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ;
Тарас ТАРАСЮК — чемпіон України з біатлону серед юнаків, учень Копичинецького ліцею №2;
Щирі вітання переможцям. І, звісно, сподіватимемося почути про їхні нові перемоги.
На фото: під час церемонії нагородження частини із переможців та їх наставників.
Фото із соціальних мереж