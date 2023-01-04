Віримо у вас, земляки!

Напередодні нового року і Різдвяних свят не забули про найкращих спортсменів краю і в місцевому осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області. Преміями у номінації «Олімпійська надія» відзначили тих із наших земляків, хто вже в недалекому майбутньому має шанс претендувати на участь у найбільш престижних іграх сучасності.

Перший заступник голови місцевого осередку Віталій Ігнатенко, який провів церемонію нагородження, не міг не відзначити, що, навіть попри складні нинішні часи, у нас підростає чимала кількість молодих атлетів, здатних із часом порадувати тернопільських прихильників різних видів спорту вагомими успіхами як на всеукраїнській, так і міжнародній аренах. Як це, скажімо, вже зробила учасниця торішньої зимової Олімпіади у Пекіні, санкарка Юліана Туницька.

Тож виконавчий комітет місцевого осередку НОК України в Тернопільській області визнав найкращими спортсменами Тернопільщини 2022 року в номінації «Олімпійська надія» таких спортсменів:

Юліана ТУНИЦЬКА — учасниця XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні, чемпіонка України із санного спорту, п’яте місце на чемпіонаті Європи серед дівчат, студентка Західноукраїнського національного університету;

Максим РАДИК — бронзовий призер чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, учень Великоберезовицької ЗОШ;

Іванна ДЯЧЕНКО — багаторазова чемпіонка України з веслування на байдарках і каное, студентка ЗУНУ;

Тетяна КОГУТ — чемпіонка України з легкої атлетики в бігу на 3000 метрів із перешкодами, учасниця міжнародних змагань, студентка ЗУНУ.

Тетяна ТАРАСЮК — чемпіонка України з біатлону серед дівчат, учениця фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ;

Тарас ТАРАСЮК — чемпіон України з біатлону серед юнаків, учень Копичинецького ліцею №2;

Щирі вітання переможцям. І, звісно, сподіватимемося почути про їхні нові перемоги.

На фото: під час церемонії нагородження частини із переможців та їх наставників.

Фото із соціальних мереж