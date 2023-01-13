Зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН

11 січня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 23 грудня 2022 року за номером 1428, якою внесено зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згаданою постановою запроваджено автоматичну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування, що були зупинені у період з 14 жовтня 2022 року до дати набрання чинності змінами до постанови за номером 1165, якщо у таких податкових накладних/розрахунках коригування зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що відображені у таблицях даних платника податку, врахованих контрольними органами та, зокрема, наявна сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Змінами до порядку зупинення, зокрема:

— розширено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН шляхом виключення з моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків податкових накладних та розрахунків коригування, в яких обсяг постачання та абсолютне значення суми коригування на зменшення/збільшення суми компенсації відповідно не перевищує 5 тисяч гривень. Водночас обсяг операцій у поточному місяці за такими податковими накладними/розрахунками коригування, не перевищує 500 тисяч гривень;

— змінено форми додатків до порядку зупинення: 4 «Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку», 6 «Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість» та 7 «Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість» шляхом зазначення у відповідних полях рішень детальної інформація, за якою встановлено відповідність критеріям ризиковості платника податку, а саме: тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД/ДКПП/умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку;

— запроваджено Довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, який визначається ДПС та затверджується відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному вебсайті ДПС;

— встановлено, що при виключенні платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, на підставі рішення комісії регіонального рівня або рішення суду автоматично виключаються з переліку ризикових його контрагенти з урахуванням встановлених умов;

— встановлено застосування критеріїв ризиковості стосовно неподання податкової декларацій із ПДВ та неподання фінансової звітності з урахуванням можливості/неможливості подання такої звітності в умовах воєнного стану.

Крім того, зазнали змін перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість; критерії ризиковості здійснення операцій. З оновленою редакцією постанови за номером 1165 можна ознайомитися у розділі «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.tax.gov.ua).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області