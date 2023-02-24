Адміністративні послуги податківців

Протягом першого місяця року фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали платникам 7796 адміністративних послуг. Найчастіше у січні жителі області зверталися до податкової, аби отримати картку платника податків або внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Цією послугою скористалися 3206 жителів краю. Другою за актуальністю залишається видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яку отримали 949 наших земляків. Також значну кількість послуг було надано щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку — 887 та 437 адміністративних послуг відповідно.

Також упродовж січня цього року жителі та суб’єкти господарювання нашого краю отримали 1532 сертифікати електронного цифрового підпису. Цю послугу безкоштовно надають працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України у приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області