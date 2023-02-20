До лиця Наталії «золото»

Протягом трьох днів наприкінці минулого тижня у манежі столичної школи вищої спортивної майстерності визначалися лауреати чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні. Серед тих, кому пощастило піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани, і тернопільська бігунка Наталія Стребкова.

Учасниця останніх літніх Олімпійських ігор яка тренується під керівництвом свого чоловіка Івана Стребкова і Сергія Романчука, щоправда, в улюбленій дисципліні — бігу на 3000 метрів із перешкодами не змагалася, подолавши аналогічний гладкий відрізок без бар’єрів та ями з водою.

Не можна також не згадати, що організатори з Федерації легкої атлетики України присвятили змагання всім захисникам Вітчизни та янголам спорту. А відкриття змагань розпочалося із хвилини мовчання у пам’ять про загиблих героїв та виконання Державного гімну України.

Що ж стосується виступу вихованки Тернопільської ОШВСМ Наталії Стребкової, то вона впевнено перемогла решту дванадцять конкуренток, які дісталися фінішу, випередивши найближчу з них більш ніж на сім секунд — 9 хвилин 21,84 секунди. Втім, як повідомили у федерації, цей результат відчутно поступається як особистому досягненню бігунки, так і кваліфікаційному нормативу для відбору на зимовий чемпіонат Європи. Зрештою, Наталія зізналася, що брати участь у зимовій першості Старого світу не планувала, а навесні збирається на змагання до Парижа і португальської Альбуфейри.

Іншим тернопільським майстрам «королеви» позмагатися за нагороди не вдалося. Підкоривши планку на висоті 200 сантиметрів, підсумковою десятою обмежився досвідчений Олександр Хома. А в секторі для штовхання ядра підопічний Василя Яковіва Денис Тужеляк посів дванадцяте місце — 12 метрів 29 сантиметрів.

На фото: переможниця зимового чемпіонату України Наталія СТРЕБКОВА.

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