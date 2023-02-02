Хто найсильніший серед аматорів

Визначилися лауреати відкритого чемпіонату Тернопільського району з волейболу серед чоловічих аматорських команд. Турнір у чотири тури розпочалися ще торік на початку грудня, а завершилися наприкінці січня.

До нового року прихильники гри над сіткою встигли помірятися силами спочатку у спортивних залах Великих Гаїв і Козової. Третя неділя січня ознаменувалася баталіями у Скалаті. А передостання — завершальним туром у тих же Великих Гаях.

Там же за підсумками третього туру достроково з’ясувалися імена переможців і срібних призерів. Завдяки перемозі в очній зустрічі з рахунком 2:0 над колективом Великобірківської громади команда Бережанської ТГ достроково завоювала чемпіонський титул. У той же час їхні головні конкуренти забезпечили собі «срібло». Не можна також не зауважити, що майбутні віцечемпіони, хоча і поступилися, дали справжній бій фаворитам. Про це свідчать результати зіграних сетів — 25:22 і 36:34 на користь колективу з Бережанської ТГ.

А завершальний тур у Великих Гаях назвав ім’я останнього з лауреатів. Завдяки виграшу з рахунком 2:1 над волейболістами з Великоберезовицької ТГ «бронзу» гарантували собі господарі.

Тож чемпіонами Тернопільського району стали волейболісти Бережанської ТГ (голова громади Ростислав Бортник, громадський тренер — Ігор Чорний), срібним призером — команда Великобірківської ТГ (Любомир Ковч, Олександр Шум), бронзовим — колектив Великогаївської ТГ (Олег Кохман, Дмитро Ізб’янський).

Найкращими гравцями у своїх колективах визнані Остап Рапіцький із команди-чемпіона, Юрій Волинець із Великобірківської, Тарас Цісецький із Великогаївської та Олег Кривецький із Скалатської територіальних громад.

За участь у турнірі, сприяння розвитку волейболу голова Тернопільської районної ради нагородив подяками голів Великоберезовицької, Великобірківської, Великогаївської, Зборівської, Козівської, Скалатської, Білецької і Бережанської територіальних громад.

У першому кварталі цього року Тернопільська районна рада фізкультурно-спортивного товариства «Колос» планує провести відкритий волейбольний турнір серед ветеранів, першість громад з настільного тенісу, шахів і шашок, відкриту волейбольну першість серед аматорів. Положення про проведення змагань будуть надіслані до територіальних громад.

І. КУЛЬБІЦЬКИЙ,

голова Тернопільської районної ради ФСТ «Колос».

На фото організаторів: під час церемонії нагородження