Ложка дьогтю в бочці з медом

У першій декаді лютого столиця нашої держави Київ стала ареною проведення двох офіційних всеукраїнських стартів прихильників «королеви спорту» у приміщенні. Спочатку в манежі ШВСМ визначилися лауреати юнацького чемпіонату України з легкої атлетики, а кількома днями пізніше дорослі розіграли нагороди Кубка України.

Баталії юних атлетів порадували бронзовою медаллю у штовханні ядра вихованця Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Максима Лаврика. Причому, підопічний Івана Панасюка як у кваліфікації, так і під час фінальних спроб зумів порадувати оновленням особистих досягнень. Спочатку штовхнув п’ятикілограмовий снаряд на 14 метрів 56 сантиметрів. А під час вирішальних спроб куля після найкращого поштовху учня Козівського ліцею імені Володимира Герети, який наприкінці березня святкуватиме шістнадцятий день народження, приземлилася ще на 88 сантиметрів далі — 15 метрів 42 сантиметри.

Іще кілька наших юних земляків порадували встановленням особистих досягнень. Передусім варто згадати 16-річного Юрія Наконечного, яким в ОДЮСШ із літніх видів спорту опікується Олег Данилюк. Під час кваліфікаційних забігів на 200 метрів тернопільський спринтер переміг в одному з них, виконавши перший спортивний розряд — 24,02 секунди. Щоправда, у півфіналі продемонстрував на десять сотих секунди гірший результат, вибувши з числа претендентів на нагороди. Втім, підсумкова восьма позиція серед восьми десятків атлетів — досягнення, яке вселяє оптимізм.

Перспективне майбутнє, сподіватимемося, і в юних прихильниць спортивної ходьби, з якими у Тернопільській ОДЮСШ займається Ольга Стефанишина. Дев’ятою на відрізку 3000 метрів фінішувала 14-річна Мар’яна Тріщук — 17 хвилин 00,09 секунди. А в молодшої від неї на півтора року Уляни Кулеби відтепер особисте досягнення становить 17 хвилин 42,92 секунди.

На завершення ж оповіді про старти юних — іще одна згадка про бігунок. Цілком конкурентноздатними у бігу на 3000 метрів були дві наші землячки. Ще одна підопічна Ольги Стефанишиної, 16-річна Ольга Правецька виборола сьоме місце, продемонструвавши результат на рівні другого розряду — 11 хвилин 15,33 секунди. Натомість 13-річна Аліна Посівайло, з якою у Зборівській ДЮСШ займається Володимир Небельський, фінішувала десятою з особистим досягненням — 12 хвилин 03,21 секунди.

Не залишилися наші земляки без нагород і під час розіграшу Кубка України. Досвідчений уже стрибун у висоту Олександр Хома, який займається під керівництвом заслуженого тренера України Михайла Васірука, до останнього вів суперечку за титул переможця з Олегом Тикулом із Кіровоградської області. Обоє підкорили висоту 210 сантиметрів. Однак наш земляк поступився за кількістю витрачених спроб, узявши рубіж із третьої спроби, тоді як конкурент — із першої.

Інша ж підопічна Михайла Васірука Руслана Муравська фінішувала відразу за трійкою призерок, подолавши 165 сантиметрів. Не можна не згадати і про те, що обоє встановили особисті досягнення. А дев’ятим у штовханні ядра став Денис Тужеляк, якого в ОДЮСШ із літніх видів спорту тренує Василь Яковів.

На завершення ж, як не прикро констатувати, ложка «дьогтю» у бочці з «медом». Нещодавно Федерацію легкої атлетики Тернопільської області «ощасливили» повідомленням з управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської облдержадміністрації. Мовляв, воно не має коштів на фінансування участі наших легкоатлетів у наступних всеукраїнських стартах. Тож нехай цим займаються дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких, звісно ж, на рахунку ще менше грошей. І це — на початку року…

На фото: бронзовий призер юнацького чемпіонату України з легкої атлетики у штовханні ядра Максим ЛАВРИК.

Фото із соціальних мереж