Не старіють душею ветерани

Останні два роки у Тернопільському районі, як і зазвичай, повідомив голова Тернопільської районної ради фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Іван Кульбіцький, не забувають про розвиток аматорського волейболу. Скажімо, у січні визначилися лауреати чемпіонату району, а завершальної неділі лютого у Великих Гаях поблизу обласного центру змагалися ветерани територіальних громад, старші сорока років.

Першість у турнірі вибороли прихильники гри над сіткою з Бережанської територіальної громади. Всіх своїх конкурентів вони здолали з однаковим рахунком 2:0. Другими стали синьйори з Великобірківської ТГ, третіми — господарі.

Найкращим гравцем у колективі переможців визнали Володимира Шамрила. У складі віцечемпіонів запам’ятався Олександр Шум, а бронзових призерів — Роман Варварів.

Переможців і призерів нагородили кубками і грамотами, а громадських тренерів Богдана Мостепанюка, Олександра Шума і Віталія Поглода — грамотами.

На фото: переможці турніру — волейболісти Бережанської територіальної громади.

Фото організаторів