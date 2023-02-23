Особистий внесок кожного у фінансову підтримку держави, забезпечення її обороноздатності

Днями у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна інтернет-конференція. Виконувач обов’язків начальника Руслан Цвігун поспілкувався з усіма охочими в онлайн режимі на тему декларування доходів.

Дописувачів цікавили різноманітні питання особливостей кампанії щорічного декларування. Але найбільше — щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування. Зокрема, посадовець звернув увагу платників на те, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування триватиме до 1 березня 2023 року та передбачає сплату збору протягом тридцяти календарних днів із дати подання декларації.

Також зауважив, що в одноразовій добровільній декларації громадяни зазначають активи, що їм належать, з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року. При цьому у добровільній декларації не потрібно вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. За відсутності у фізичної особи активів, які були придбані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства, одноразову (спеціальну) добровільну декларацію з нульовим значенням подавати не потрібно.

Користуючись нагодою Руслан Цвігун також нагадав, що з 1 січня стартувала щорічна кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2022 року, яка триватиме до 1 травня 2023 року.

Посадовець розповів, які громадяни мають задекларувати доходи, та зазначив види доходів, які підлягають декларуванню. Також інформував громадян, що з 1 січня 2023 року введено в дію нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи.

На завершення пан Руслан нагадав про те, що варто пам’ятати: від відповідального ставлення громадян до вимог законодавства і своєчасного виконання конституційного обов’язку залежить фінансова стабільність нашої держави, соціальний захист громадян.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області