Учні Тернопільської загальноосвітньої школи №10 стали учасниками всеукраїнського спортивно-інтерактивного проєкту «OlympicLab». Його, нагадаємо, проводить місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в області.

Школярам презентували напрямок «Розвиток/добробут — пізнай себе». Впродовж двох уроків більше шести десятків юних прихильників здорового способу життя демонстрували різноманітні фізичні активності. Адже сьогодні вкрай важливо бути різнобічною особистістю, яка цілеспрямовано працює над удосконаленням своїх умінь та навичок. Саме тому на початку зустрічі стипендіат місцевого осередку олімпійців Олександр Хома ознайомив школярів з метою і завданнями проєкту, розповів про історію Олімпійських ігор, про олімпійські символи та про діяльність місцевого осередку.

Далі під керівництвом вчителів фізичної культури учні виконали енергійну розминку, після якої залюбки позмагалися у різноманітних естафетах. Тож головне завдання, без сумніву, виконали. Дітям продемонстрували різні види рухової активності, спрямували їх до всебічного і гармонійного розвитку, життя у русі та прагнення долати труднощі, що можуть траплятися на життєвому шляху.

Тернопільська загальноосвітня школа №10, до речі, протягом тривалого часу долучається до популяризації олімпійського руху. А також є одним із трьох закладів загальної середньої освіти краю, що підписали меморандум про співпрацю з Національним олімпійським комітетом України для сприяння олімпійській освіті.

На фото: після завершення зустрічі.

Фото із соціальних мереж