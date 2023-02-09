Про новації законодавства з рентної плати, екології, місцевих податків та зборів

Нещодавно у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія на тему «Новації законодавства: рентна плата, екологія, місцеві податки та збори». На запитання платників податків відповідала начальник відділу адміністрування рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб та розгляду звернень управління оподаткування юридичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області Оксана Мартинович.

Під час телефонного діалогу платники податків запитували про особливості заповнення звітності з рентної плати, плати за землю. З нового року декларація з плати за землю та порядок її заповнення зазнала змін. У новій формі передбачено можливість зазначати код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ (рядок 7); розширено перелік правовстановлюючих документів, які є підставою для оподаткування, зокрема, якими посвідчується право на земельні частки (паї) платника, виділені в натурі. Додано вид права за кодом 4 — право на земельну частку (пай) — колонка 3 розділу І; для випадків володіння/користування земельними ділянками не повний календарний рік декларація містить такий показник як період володіння/користування земельною ділянкою (колонки 7—8 розділу І, колонки 8—9 розділу ІІ) тощо.

Пані Оксана пояснила, чи є платниками рентної плати за спеціальне використання води садівницькі та городницькі товариства (кооперативи), у тому числі які мають дозвіл на спеціальне водокористування.

У ході спілкування Оксана Мартинович розповіла, що нормативно-грошова оцінка земель, що не належать до сільськогосподарських угідь, у 2023 році обчислюється із застосуванням граничної величини індексу споживчих цін у розмірі 115 відсотків.

Кожному платнику, який зателефонував на «гарячу лінію», надано повну та вичерпну відповідь.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області