Спрощений облік та звітність для підприємців

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». На запитання платників податків з актуальних питань податкового законодавства, зокрема, застосування спрощеної системи оподаткування фізичних осіб-підприємців відповідала начальниця відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб Лариса Березюк.

Під час «гарячої лінії» від телефонних співрозмовників надходили запитання стосовно умов перебування на спрощеній системі, порядку та термінів подання звітності платниками єдиного податку, щодо дій при порушенні умов перебування на спрощеній системі оподаткування, яким чином через електронний кабінет надсилається заява про застосування спрощеної системи та яка дата буде вважатися датою її подання.

У відповідь Лариса Березюк, розповіла про основні критерії, за яких підприємці можуть перебувати на спрощеній системі, які податки та в яких розмірах сплачують спрощенці в розрізі груп. Як надіслати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування підприємцем через «Електронний кабінет», де пані Лариса зазначила, що в меню «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету обирається рік та місяць, в якому створюється заява, та з переліку електронних форм обирається заява за формою F0102003. При цьому інформацію щодо отримання та реєстрації заяви в ДПС можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету, відправлені листи — у вкладці «Відправлені документи».

Також вона, зокрема, поінформувала платників, що при порушенні умов перебування на спрощеній системі оподаткування, платники зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснене одне з порушень, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Податкового кодексу України. Обов’язково в податковій декларації платника єдиного податку додатково відобразити окремо доходи, отримані від здійснення операцій, які не дають права на застосовування спрощеної системи оподаткування, та застосувати до них ставку єдиного податку в розмірі 15 відсотків.

Було надано відповіді і стосовно того, чи може платник єдиного податку використовувати кошти з поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб.

Окрім того, Лариса Березюк відповідала на ряд запитань щодо застосування РРО/ПРРО, обліку доходів і витрат підприємцями на спрощеній системі оподаткування. Були запитання щодо заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області