Про строки реєстрації податкових накладних та штрафні санкції за їх порушення

Законом України від 12 січня 2023 року за номером 2876-IX «Про внесення змін до розділу ХХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України (ПКУ) щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування» підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ доповнено пунктами 89 та 90, якими на період дії воєнного стану збільшено строки реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкових накладних/розрахунків коригування, встановлені пунктом 201.10 статті 201 ПКУ, та зменшено розміри штрафів за їх порушення.

Згаданий Закон опублікований 7 лютого цього2023 та набрав чинності 8 лютого 2023 року.

Нові строки реєстрації в ЄРПН застосовуються до податкових накладних/розрахунків коригування, граничний термін реєстрації в ЄРПН яких припадає на період із дати набрання чинності Закону за номером 2876 (тобто з датою складання починаючи з 16 січня 2023 року), та діють тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.

Нові строки реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування становлять:

для податкових накладних/розрахунків коригування, складених із першого по п’ятнадцятий календарний день (включно) календарного місяця, — до п’ятого календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для податкових накладних/розрахунків коригування, складених із шістнадцятого по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до вісімнадцятого календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Строки реєстрації в ЄРПН зведених податкових накладних, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 ПКУ, та розрахунків коригування до таких зведених податкових накладних, встановлені пунктом 201.10 статті 201 ПКУ, не змінено.

Такі податкові накладні/розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН протягом двадцяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені.

Щодо розміру штрафів за порушення строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, то штраф за порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, передбачених Законом за номером 2876, встановлюється у таких розмірах:

до п’ятнадцяти календарних днів — 2 відсотки суми ПДВ, зазначеної у таких податкових накладних/розрахунках коригування (було 10 відсотків);

від шістнадцяти до тридцяти календарних днів — 5 відсотків такої суми ПДВ (було 20 відсотків);

від 31-го до шістдесяти календарних днів — 10 відсотків такої суми ПДВ (було 30 відсотків);

від 61-го до 365-ти календарних днів — 15 відсотків такої суми ПДВ (було 40 відсотків);

на 366 і більше календарних днів — 25 відсотків такої суми ПДВ (було 50 відсотків).

Щодо приймання ДПС електронних документів, то збільшено на дві години операційний день, зокрема, приймання від платників електронних документів (у тому числі податкових накладних/розрахунків коригування) відбувається з 8-ї до 20-ї години.

Визначено, що операційний день для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН у граничний строк їх реєстрації в ЄРПН триває з 0 годин до 24 години (тобто протягом доби).

Передбачено, що квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування може бути надіслана платнику податку не пізніше наступного операційного дня (було — протягом операційного дня).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області