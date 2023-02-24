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Старти сільських фізкультурників присвятили Міжнародному олімпійському дню

24.02.202324.02.2023Автор Богдан Дікальчук
Старти сільських фізкультурників присвятили Міжнародному олімпійському дню

Фахівці управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОВА підписали угоду про співпрацю з Тернопільською територіальною організацією всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2023 рік. Для сільських фізкультурників краю запланували певну кількість стартів.

Найбільш престижний із них — «Найкраща сільська та селищна громада Тернопільщини». Приурочили його олімпійському дню і проведуть у червні у Великих Гаях Тернопільського району.

Напередодні ж перший заступник голови місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в області Віталій Ігнатенко і голова Тернопільської територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Георгій Гунтік зустрілися з представниками об’єднаних територіальних громад краю. Під час розмови якраз і йшлося про організацію і проведення згаданих змагань саме у ці строки. Адже з нагоди заснування Міжнародного олімпійського комітету прихильники здорового способу життя зі всієї планети щороку 23 червня відзначають Міжнародний олімпійський день. Напередодні цієї дати і визначать лауреатів змагань «Найкраща сільська громада Тернопільщини».

На завершення ж не можна не згадати і про те, що активісти сучасного олімпійського краю підписали угоди про співпрацю із представниками Скалатської, Великогаївської і Великобірківської територіальних громад, обговорили з ними спільні кроки з розбудови олімпійського руху на Тернопільщині.

На фото: після завершення зустрічі керівників громадських спортивних організацій краю з представниками територіальних громад.

Фото із вільних джерел