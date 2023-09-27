Три з половиною сотні учасників із вісімнадцяти територіальних громад нашої держави змагалися наприкінці минулого тижня у Ворохті та Яремчі Івано-Франківської області за нагороди Всеукраїнських змагань серед команд сільських та селищних територіальних громад. Прихильники здорового способу життя визначили найсильніших у семи видах спорту.

Не можна також не згадати і про те, що старти сільських фізкультурників припали на Європейський тиждень спорту #BeAktive, під час якого від учасників насамперед вимагалося дотримання сказаного свого часу засновником сучасних Олімпійських ігор П’єром де Кубертеном олімпійського гасла «Головне не перемога, а участь!».

Окрім всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», до проведення змагань також долучилися Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України і Всеукраїнська асоціація об’єднаних територіальних громад. Усі вони постаралися зробити так, аби під час перебування на гостинній землі Прикарпаття сільські фізкультурники отримали максимум позитивних емоцій і незабутніх вражень.

Найкращою ж спортивною громадою за підсумками змагань із волейболу, футзалу, настільного тенісу, дартсу, шахів, шашок і гирьового спорту стала Щербанівська сільська територіальна громада Полтавської області. Відзнак за друге місце удостоєна Слобожанська селищна громада з Дніпропетровщини, третє — Тупичівська сільська територіальна громада з Чернігівщини. А збірна Великогаївської територіальної громади Тернопільського району цього разу посіла підсумкову шістнадцяту позицію.

На фото: сільські фізкультурники Великогаївської територіальної громади під час відкриття змагань.

Фото із соціальних мереж