Успіхів збірникам, удачі — талановитій молоді!

Позавчора, 8 лютого, змішаною естафетою у німецькому Обергофі розпочався цьогорічний чемпіонат світу з біатлону. У головному старті неолімпійського сезону, звісно ж, візьмуть участь й українські стріляючі лижники.

Проведений напередодні в австрійському Обертілліасі етап Кубка IBU дозволив наставникам збірної України остаточно визначитися зі складом команди. Честь вітчизняних представників сильної статі захищатимуть Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико і Дмитро Підручний.

Саме так — наш земляк Дмитро Підручний, перенісши два місяці тому операцію на меніску, завойованим нещодавно третім місцем у спринті на п’ятому етапі вже згаданого Кубка IBU в австрійському Обертілліасі підтвердив своє право виступити на світовому форумі. Список учасників чемпіонату Федерація біатлону України, до речі, опублікувала у порядку набраних спортсменами цього сезону очок у Кубку світу.

Жіноча збірна України буде представлена олімпійськими чемпіонками Юлією Джимою та Оленою Білосюк, Анастасією Меркушиною, Анною Кривонос, Дарією Блашко і Любов’ю Кип’яченковою.

Тернопільські прихильники найпопулярнішого в нашій державі зимового виду спорту, звісно ж, насамперед уболіватимуть за своїх земляків Дмитра Підручного й Олену Білосюк. Та й Анастасія Меркушина, яка нині захищає честь Закарпатської області, нам, так би мовити, не чужа. Адже її становлення як спортсменки відбувалося саме на базі в Підгородному поблизу Тернополя.

Тож у складі дебютної змішаної естафети минулої середи були представлені відразу двоє атлетів, які мають безпосередній стосунок до тернопільського біатлону. Стартовий етап наставники довірили Анастасії, третій — Дмитрові. Крім них, виступали Юлія Джима та Антон Дудченко. Про їхні досягнення вболівальники, без сумніву, вже знають фінішували десятими.

Зрештою, на світовій першості у складі національної збірної не може бути своїх чи чужих. Однаково зичимо вагомих успіхів усім, на чиїй формі будуть жовто-блакитні кольори.

Поки ж чемпіонат світу взяв паузу до п’ятниці, 10 лютого, коли старт індивідуальним дисциплінам дасть жіночий спринт, повідомлю вам також про те, що в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України, розташованому в селі Яворові на Львівщині, нещодавно відбувся юніорський чемпіонат України з біатлону.

Серед тих, хто звернув на себе увагу фахівців успішними виступами, і Тетяна Тарасюк із Копичинців. Донька відомих у минулому стріляючих лижників, а нині тренерів Людмили Сагайдак і Василя Тарасюка двічі діставалася фінішу другою. Спочатку стала віцечемпіонкою у спринті, а пізніше — в індивідуальній гонці. Причому в останній, відставши від переможниці лише на 22 секунди, піднялася на подіум разом зі старшими від себе на чотири роки конкурентками. А четвертою стала її сестра Ірина Тарасюк.

Сестри Тетяна й Ірина Тарасюк, якими опікуються Назарій Бурик і мама Людмила Сагайдак, нині вдосконалюють майстерність у Тернопільській ОШВСМ. Дворазова срібна призерка чемпіонату України навчається у фаховому коледжі економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету, а її сестра Ірина є студенткою згаданого вишу.

На фото: Тетяна ТАРАСЮК (ліворуч) під час церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж