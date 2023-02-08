Вагоме поповнення місцевих бюджетів

Протягом січня цього року до місцевих бюджетів області надійшло 633,5 мільйона гривень податків і зборів. Це на 185,3 мільйона або ж на 41 відсоток більше, ніж у січні 2021 року.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, у січні до місцевих бюджетів надійшло 425,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 110,3 мільйона єдиного податку.

Окрім цього, місцеві бюджети отримали за перший місяць року 33,4 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ця сума на 12,3 мільйона більша, ніж торік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області