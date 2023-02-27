Вагомі здобутки тернопільських богатирів

Протягом тижня у Коломиї Івано-Франківської області тривали баталії чемпіонату нашої держави з пауерліфтингу. Під егідою Національної федерації пауерліфтингу України свою майстерність продемонстрували богатирі всіх вікових груп.

Не можна не зауважити, що змагання відзначилися видовищними баталіями. Воно й не дивно, адже серед тих, хто сперечався за право представляти цього року нашу країну на міжнародних помостах, були і багаторазові призери світових та європейських першостей.

Честь нашого краю захищали одинадцять атлетів з ОДЮСШ із літніх видів спорту, тернопільського спортклубу «Олімп» і чортківського «Спортлайф». Розповідь про їхні досягнення варто розпочати зі здобутків наймолодших. У суперечці юнаків, чия вага не перевищує 93 кілограми, срібним призером став Ілля Мацишин. Особисту скарбничку нагород Ілля поповнив також відзнаками аналогічної проби у присіді і жимі штанги лежачи. А «бронзу» завоював у становій тязі.

Претендентом на нагороди був і Денис Березовський, який у загальному заліку вагової категорії до 74-х кілограмів фінішував п’ятим. У клубній суперечці третє місце посів «Олімп».

Серед дівчат же, чия вага не перевищує 69 кілограмів, відзначилася Регіна Фурсенко. В окремих вправах їй виявилося до снаги завоювати «срібло» у присіді, а також «бронзу» у жимі лежачи і становій тязі.

Баталії юніорів, без сумніву, прикрасила участь майстрині спорту міжнародного класу, студентки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка Марії Полянської. Дівчині не було рівних у ваговій категорії до 52 кілограмів. Причому, до великого «золота» у триборстві додала ще три такі ж малі медалі за перемоги в окремих вправах. Також Марія Полянська посіла другу сходинку в абсолютній першості юніорок. А ще одна студентка згаданого вишу Софія Бздир завоювала «срібло» як за сумою, так і в окремих вправах у ваговій категорії до 57 кілограмів.

Здобутки юніорок дозволили збірним краю та ОДЮСШ із літніх видів спорту посісти треті командні місця. А серед спортивних клубів переміг «Олімп».

Що ж стосується виступу юніорів, то третім як у триборстві, так і в окремих вправах у ваговій категорії до 105 кілограмів став Євген Малявський.

Не менш захопливими виявилися і баталії дорослих. У суперечці чоловіків Ігор Тимофтей із Чорткова, випередивши на 2,5 кілограма найближчого переслідувача, завоював третє місце у ваговій категорії до 74 кілограмів і підтвердив норматив майстра спорту. До великої «бронзи», до речі, Ігор додав ще й малу за здобутки у жимі лежачи.

Підтримав свого товариша по команді й Олександр Князєв. У ваговій категорії до 105 кілограмів здобув бронзові нагороди і в сумі, і в окремих вправах. Натомість трохи не вистачило до третього місця в сумі вагової категорії до 93 кілограмів Родіонові Корецькому, який посів третє місце у жимі лежачи. Згадані результати дозволили чоловічій збірній піднятися на третю сходинку п’єдесталу у командному заліку областей.

А серед жінок у ваговій категорії до 57 кілограмів бронзовою призеркою стала Альона Канюка, яка, крім того, виборола «срібло» у присіді та «бронзу» у жимі лежачи і становій тязі.

Тернопільських атлетів готували до чемпіонатів України Ігор та Анастасія Лисі, Андрій Злочовський у співдружності з тренерами Олександром Князєвим, Віктором Погребінським і Сергієм Федоренком.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: учні і тренери Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

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