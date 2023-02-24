Весна неминуча. Як неминуча і Перемога

Як перелітні птахи, незважаючи на будь-які обставини, щовесни повертаються з вирію до рідних пенатів, так й українські прихильники гри мільйонів із нетерпінням очікують завершення зимового міжсезоння. Навіть попри те, що ось уже рік триває віроломна агресія войовничих орків, співвітчизники вірять не тільки в нашу незаперечну перемогу, а й у те, що невдовзі в нашій державі на футбольних полях відбуватимуться лишень спортивні баталії і ми неминуче вже найближчим часом відновимо всю знищену інфраструктуру.
Тож традиційно пропонуємо увазі футбольних уболівальників календар ігор чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги на другу половину сезону 2022—2023 років. Зауважте лишень, що точні дати проведення матчів указані лише у шістнадцятому і сімнадцятому турах. У решті — базові дні проведення поєдинків.
КАЛЕНДАР ІГОР
чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги у 2023 році
16-й тур
3 березня, п’ятниця
«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Колос» (Ковалівка)
4 березня, субота
«Олександрія» — «Дніпро-1»
«Динамо» (Київ) — «Інгулець» (Петрове)
«Верес» (Рівне) — «Чорноморець» (Одеса)
5 березня, неділя
«Ворскла» (Полтава) — «Зоря» (Луганськ)
«Металіст» (Харків) — «Рух» (Львів)
«Металіст-1925» (Харків) — «Шахтар» (Донецьк)
6 березня, понеділок
«Львів» — «Минай»
17-й тур
10 березня, п’ятниця
«Інгулець» — «Металіст»
11 березня, субота
«Минай» — «Олександрія»
«Зоря» — «Львів»
«Чорноморець» — «Металіст-1925»
12 березня, неділя
«Рух» — «Колос»
«Верес» — «Ворскла»
«Дніпро-1» — «Динамо»
«Кривбас» — «Шахтар»
18-й тур
18 березня, субота
«Львів» — «Кривбас»
«Інгулець» — «Чорноморець»
«Колос» — «Минай»
«Ворскла» — «Металіст-1925»
«Металіст» — «Олександрія»
«Верес» — «Дніпро-1»
«Динамо» — «Зоря»
«Шахтар» — «Рух»
19-й тур
1 квітня, субота
«Верес» — «Кривбас»
«Минай» — «Інгулець»
«Олександрія» — «Ворскла»
«Металіст» — «Колос»
«Металіст-1925» — «Дніпро-1»
«Зоря» — «Рух»
«Львів» — «Динамо»
«Чорноморець» — «Шахтар»
20-й тур
8 квітня, субота
«Рух» — «Верес»
«Колос» — «Металіст-1925»
«Олександрія» — «Чорноморець»
«Ворскла» — «Інгулець»
«Дніпро-1» — «Львів»
«Кривбас» — «Зоря»
«Динамо» — «Минай»
«Шахтар» — «Металіст»
21-й тур
15 квітня, субота
«Інгулець» — «Колос»
«Металіст-1925» — «Олександрія»
«Минай» — «Кривбас»
«Чорноморець» — «Ворскла»
«Металіст» — «Верес»
«Зоря» — «Дніпро-1»
«Рух» — «Динамо»
«Шахтар» — «Львів»
22-й тур
22 квітня, субота
«Львів» — «Металіст-1925»
«Кривбас» — «Чорноморець»
«Олександрія» — «Інгулець»
«Верес» — «Минай»
«Ворскла» — «Металіст»
«Дніпро-1» — «Рух»
«Колос» — «Зоря»
«Динамо» — «Шахтар»
23-й тур
29 квітня, субота
«Верес» — «Львів»
«Кривбас» — «Олександрія»
«Минай» — «Металіст-1925»
«Рух» — «Ворскла»
«Інгулець» — «Дніпро-1»
«Зоря» — «Чорноморець»
«Металіст» — «Динамо»
«Колос» — «Шахтар»
24-й тур
3 травня, середа
«Металіст-1925» — «Рух»
«Чорноморець» — «Колос»
«Інгулець» — «Кривбас»
«Львів» — «Олександрія»
«Дніпро-1» — «Металіст»
«Зоря» — «Верес»
«Ворскла» — «Динамо»
«Шахтар» — «Минай»
25-й тур
6 травня, субота
«Верес» — «Колос»
«Рух» — «Інгулець»
«Минай» — «Ворскла»
«Металіст» — «Львів»
«Чорноморець» — «Дніпро-1»
«Зоря» — «Металіст-1925»
«Кривбас» — «Динамо»
«Олександрія» — «Шахтар»
26-й тур
13 травня, субота
«Верес» — «Металіст-1925»
«Кривбас» — «Рух»
«Колос» — «Олександрія»
«Львів» — «Ворскла»
«Минай» — «Дніпро-1»
«Металіст» — «Зоря»
«Динамо» — «Чорноморець»
«Інгулець» — «Шахтар»
27-й тур
20 травня, субота
«Рух» — «Львів»
«Чорноморець» — «Минай»
«Ворскла» — «Кривбас»
«Металіст-1925» — «Металіст»
«Дніпро-1» — «Колос»
«Зоря» — «Інгулець»
«Олександрія» — «Динамо»
«Шахтар» — «Верес»
28-й тур
24 травня, середа
«Львів» — «Чорноморець»
«Інгулець» — «Металіст-1925»
«Верес» — «Олександрія»
«Минай» — «Рух»
«Кривбас» — «Металіст»
«Дніпро-1» — «Ворскла»
«Колос» — «Динамо»
«Зоря» — «Шахтар»
29-й тур
27 травня, субота
«Металіст-1925» — «Кривбас»
«Чорноморець» — «Рух»
«Львів» — «Інгулець»
«Ворскла» — «Колос»
«Металіст» — «Минай»
«Олександрія» — «Зоря»
«Динамо» — «Верес»
«Шахтар» — «Дніпро-1»
30-й тур
3 червня, субота
«Верес» — «Інгулець»
«Рух» — «Олександрія»
«Металіст» — «Чорноморець»
«Дніпро-1» — «Кривбас»
«Минай» — «Зоря»
«Металіст-1925» — «Динамо»
«Ворскла» — «Шахтар»
«Колос» — «Львів»
Фото із вільних джерел