Весна неминуча. Як неминуча і Перемога

Як перелітні птахи, незважаючи на будь-які обставини, щовесни повертаються з вирію до рідних пенатів, так й українські прихильники гри мільйонів із нетерпінням очікують завершення зимового міжсезоння. Навіть попри те, що ось уже рік триває віроломна агресія войовничих орків, співвітчизники вірять не тільки в нашу незаперечну перемогу, а й у те, що невдовзі в нашій державі на футбольних полях відбуватимуться лишень спортивні баталії і ми неминуче вже найближчим часом відновимо всю знищену інфраструктуру.

Тож традиційно пропонуємо увазі футбольних уболівальників календар ігор чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги на другу половину сезону 2022—2023 років. Зауважте лишень, що точні дати проведення матчів указані лише у шістнадцятому і сімнадцятому турах. У решті — базові дні проведення поєдинків.

КАЛЕНДАР ІГОР

чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги у 2023 році

16-й тур

3 березня, п’ятниця

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Колос» (Ковалівка)

4 березня, субота

«Олександрія» — «Дніпро-1»

«Динамо» (Київ) — «Інгулець» (Петрове)

«Верес» (Рівне) — «Чорноморець» (Одеса)

5 березня, неділя

«Ворскла» (Полтава) — «Зоря» (Луганськ)

«Металіст» (Харків) — «Рух» (Львів)

«Металіст-1925» (Харків) — «Шахтар» (Донецьк)

6 березня, понеділок

«Львів» — «Минай»

17-й тур

10 березня, п’ятниця

«Інгулець» — «Металіст»

11 березня, субота

«Минай» — «Олександрія»

«Зоря» — «Львів»

«Чорноморець» — «Металіст-1925»

12 березня, неділя

«Рух» — «Колос»

«Верес» — «Ворскла»

«Дніпро-1» — «Динамо»

«Кривбас» — «Шахтар»

18-й тур

18 березня, субота

«Львів» — «Кривбас»

«Інгулець» — «Чорноморець»

«Колос» — «Минай»

«Ворскла» — «Металіст-1925»

«Металіст» — «Олександрія»

«Верес» — «Дніпро-1»

«Динамо» — «Зоря»

«Шахтар» — «Рух»

19-й тур

1 квітня, субота

«Верес» — «Кривбас»

«Минай» — «Інгулець»

«Олександрія» — «Ворскла»

«Металіст» — «Колос»

«Металіст-1925» — «Дніпро-1»

«Зоря» — «Рух»

«Львів» — «Динамо»

«Чорноморець» — «Шахтар»

20-й тур

8 квітня, субота

«Рух» — «Верес»

«Колос» — «Металіст-1925»

«Олександрія» — «Чорноморець»

«Ворскла» — «Інгулець»

«Дніпро-1» — «Львів»

«Кривбас» — «Зоря»

«Динамо» — «Минай»

«Шахтар» — «Металіст»

21-й тур

15 квітня, субота

«Інгулець» — «Колос»

«Металіст-1925» — «Олександрія»

«Минай» — «Кривбас»

«Чорноморець» — «Ворскла»

«Металіст» — «Верес»

«Зоря» — «Дніпро-1»

«Рух» — «Динамо»

«Шахтар» — «Львів»

22-й тур

22 квітня, субота

«Львів» — «Металіст-1925»

«Кривбас» — «Чорноморець»

«Олександрія» — «Інгулець»

«Верес» — «Минай»

«Ворскла» — «Металіст»

«Дніпро-1» — «Рух»

«Колос» — «Зоря»

«Динамо» — «Шахтар»

23-й тур

29 квітня, субота

«Верес» — «Львів»

«Кривбас» — «Олександрія»

«Минай» — «Металіст-1925»

«Рух» — «Ворскла»

«Інгулець» — «Дніпро-1»

«Зоря» — «Чорноморець»

«Металіст» — «Динамо»

«Колос» — «Шахтар»

24-й тур

3 травня, середа

«Металіст-1925» — «Рух»

«Чорноморець» — «Колос»

«Інгулець» — «Кривбас»

«Львів» — «Олександрія»

«Дніпро-1» — «Металіст»

«Зоря» — «Верес»

«Ворскла» — «Динамо»

«Шахтар» — «Минай»

25-й тур

6 травня, субота

«Верес» — «Колос»

«Рух» — «Інгулець»

«Минай» — «Ворскла»

«Металіст» — «Львів»

«Чорноморець» — «Дніпро-1»

«Зоря» — «Металіст-1925»

«Кривбас» — «Динамо»

«Олександрія» — «Шахтар»

26-й тур

13 травня, субота

«Верес» — «Металіст-1925»

«Кривбас» — «Рух»

«Колос» — «Олександрія»

«Львів» — «Ворскла»

«Минай» — «Дніпро-1»

«Металіст» — «Зоря»

«Динамо» — «Чорноморець»

«Інгулець» — «Шахтар»

27-й тур

20 травня, субота

«Рух» — «Львів»

«Чорноморець» — «Минай»

«Ворскла» — «Кривбас»

«Металіст-1925» — «Металіст»

«Дніпро-1» — «Колос»

«Зоря» — «Інгулець»

«Олександрія» — «Динамо»

«Шахтар» — «Верес»

28-й тур

24 травня, середа

«Львів» — «Чорноморець»

«Інгулець» — «Металіст-1925»

«Верес» — «Олександрія»

«Минай» — «Рух»

«Кривбас» — «Металіст»

«Дніпро-1» — «Ворскла»

«Колос» — «Динамо»

«Зоря» — «Шахтар»

29-й тур

27 травня, субота

«Металіст-1925» — «Кривбас»

«Чорноморець» — «Рух»

«Львів» — «Інгулець»

«Ворскла» — «Колос»

«Металіст» — «Минай»

«Олександрія» — «Зоря»

«Динамо» — «Верес»

«Шахтар» — «Дніпро-1»

30-й тур

3 червня, субота

«Верес» — «Інгулець»

«Рух» — «Олександрія»

«Металіст» — «Чорноморець»

«Дніпро-1» — «Кривбас»

«Минай» — «Зоря»

«Металіст-1925» — «Динамо»

«Ворскла» — «Шахтар»

«Колос» — «Львів»

Фото із вільних джерел