Напередодні дня святого Валентина набережна Тернопільського ставу стала ареною проведення традиційного символічного легкоатлетичного забігу «Закохані у біг». Цього року його вирішили назвати «Зігрій котика ЗСУ»

Варто згадати і про те, що цього року організатори також вирішили змінити маршрут та довжину дистанції. Прихильникам здорового способу життя, яких зібралося понад три десятки, запропонували подолати відрізок довжиною чотири кілометри.

Першим серед них через 13 хвилин 25 секунд фінішу дістався Андрій Ворох. Срібному призеру Олегові Бутковському на це знадобилося рівно чотирнадцять хвилин. А ще на шість секунд відстав Микола Хрупалик.

Натомість суперечка представниць чарівної статі завершилася тріумфом 13-річної вихованки Зборівської ДЮСШ Аліни Посівайло, якою опікується досвідчений наставник Володимир Небельський. Її час — 15 хвилин 43 секунди.

З юною, але вже, без сумніву, професійною бігункою, звісно ж, не змогли впоратися аматорки бігу. Другою стала Ніна Максименко, третьою — Галина Іващук.

Усі учасники забігу, організованого управлінням розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, міським центром фізичного здоров’я населення і Федерацією легкої атлетики Тернопільської області нагороджені ексклюзивними фінішними медалями і солодощами. Призерів же нагородили ще й подарунковими сертифікатами і призами від партнерів пробігу.

На фото: переможниця забігу Аліна ПОСІВАЙЛО.

Фото із соціальних мереж