Час підкорювати нові вершини

На килимах залу боротьби спортивного клубу «Галицькі леви» у Тернопільській КДЮССШ №1 нещодавно відбувся чемпіонат області з вільної боротьби серед юнаків 2008—2009 років народження. Свою майстерність продемонстрували близько сотні юних атлетів із Тернополя, Борщева, Вишнівця, Збаража, Підволочиська, Теребовлі, Шумська і Чорткова.

Юнацькі баталії засвідчили перевагу в своїх вагових категоріях Івана Низового і Микити Кіптенка із Збаража, Івана Максимчука з Вишнівця, Андрія Маринюка і Станіслава Петрика з Борщева, Назара Логойди з Підволочиська, а також вихованців ОДЮСШ із літніх видів спорту Костянтина Роговського, Владислава Крючковського з Валентином Бараном із Теребовлі і Василя Салдана з обласного центру.

Не можна не зазначити, що змагання відбулися на високому організаційному рівні, про що позитивно відгукнувся почесний гість із міста Суми, заслужений тренер України Юрій Голуб. Останнього на початку війни гостинно прихистив разом із вихованцями Петро Король із Збаража. І, звісно, як не загадати про присутність на турнірі старійшини тренерського цеху, майстра спорту Володимира Баришева. Ветеран уважно стежив за поєдинками, давав настанови молодими борцям.

Борців із Тернопільщини до змагань готують Валерій і Дмитро Красовські, Іван Лозинський, Олег Жирій, Валерій Рибін, Євген та Петро Королі, Олег Борисевич, Володимир Перхалюк, Тетяна Сікновенко, Руслан Антонюк, Сергій Недокіс, Ярослав Боднар, Руслан Омелянчук, Василь Логойда та Юрій Геравс. Найкращі атлети вибороли право виступити на юнацькому чемпіонаті України, який у квітні відбудеться в Кам’янець-Подільському.

В. ШАНДРИГОСЬ,

головний суддя.

Фото організаторів