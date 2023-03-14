Декларують отримані доходи

Протягом січня-лютого цього року 1623 жителі Тернопільщини подали податкову декларацію про отримані у 2022 році доходи. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Із загальної кількості декларацій 925 подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, 698 — тими, які виявили бажання скористатися правом на податкову знижку.

Загальна сума задекларованого доходу громадянами, які зобов’язані задекларувати свої доходи, становить 92,6 мільйона гривень. У 2022 році ця сума становила 69,7 мільйона гривень.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 5,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 800 тисяч гривень військового збору.

Найчастіше громадяни декларували доходи за договорами спадщини чи дарування. Такі доходи у розмірі 41,1 мільйона гривень задекларували 223 громадян. Ще 117 отримали 8,4 мільйона гривень доходу від продажу нерухомого чи рухомого майна, а 53 громадянина задекларували 6,2 млн грн доходів, отриманих за кордоном.

Найбільші до сплати суми податку на доходи фізичних осіб, а це 3,3 млн грн, задекларували громадяни, які отримали подарунки та спадщину. Ще 600 тисяч гривень мають сплатити громадяни, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності, 200 тисяч — громадяни, які отримали доходи від продажу нерухомого чи рухомого майна та 1,1 мільйона гривень — громадяни, які отримували іноземні доходи.

Фото пресслужби Гу ДПС у Тернопільській області