Екологічний податок від суб’єктів господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин

За січень-лютий цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів усіх рівнів 10,9 мільйона гривень екологічного податку. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження зросли на п’ять мільйонів гривень, тобто більш ніж удвічі.

Із загальної суми до державного бюджету спрямовано 8,4 мільйона гривень, а до спеціального фонду місцевих бюджетів — майже 2,6 мільйона.

Податківці нагадали, що екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.

Платники екологічного податку складають податкові декларації та подають їх до контрольних органів упродовж сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. А податок вони сплачують упродовж десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, зокрема: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області