Не за днями дорослішають — за годинами

Нещодавно спортивний клуб «Галицькі леви» став ареною проведення відразу двох цікавих і захоплюючих змагань. Спочатку долю нагород чемпіонату Тернопільщини з вільної боротьби з’ясували юнаки 2006—2007 років народження. А за кілька днів на килим вийшли юніори 2003—2005 років народження.

Не можна не зазначити, що за нагороди сперечалися близько сотні атлетів, які захищали честь обласного центру, Борщева, Скали-Подільської, Збаража, Вишнівця, Теребовлі і Чорткова.

Баталії молодших засвідчили перевагу в своїх вагових категоріях Віктора Парасинчука та Артема Тісногуза з Борщева, Назарія Бовтуна з Вишнівця, Назара Тарана з Тернопільської КДЮСШ №1, Дмитра Борака, Іллі Вінтоновича, Владислава Хариша, Максима Тихонюка, Юрія Дячука та Антона Солонинки із Збаража.

Не менш азартними стали і поєдинки юніорів. У вирішальних сутичках тріумфували Богдан Коритко з Борщева, представник місцевого регіонального «Інваспорту», студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Віктор Блоха, вихованець ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Завінський із Теребовлі, Максим Тихонюк, Олександр Сич, уже згаданий Антон Солонинка із Збаража, який не побоявся кинути виклик старшим за віком борцям, Тарас Драбюк, Сергій Подолянюк, Арсен Ягла і Дмитро Лісняк із Тернопільської КДЮСШ №1.

Останній, до речі, через воєнні дії змушений був покинути рідну домівку в Харкові. Однак, незважаючи на це, знайшов у собі сили адаптуватися на новому місці та продовжити тренування, ставши студентом Тернопільського педагогічного університету.

Високий організаційний рівень змагань забезпечили досвідчені арбітри, серед яких двоє суддів міжнародної категорії — наш земляк Володимир Приймак і Тетяна Сікновенко з Херсона, яка після переїзду до Файного міста трудиться в КДЮСШ №1.

Готували атлетів Валерій та Дмитро Красовські, Іван Лозинський, Олег Жирій, Сергій Цимбал, Євген та Петро Королі, Олег Борисевич, Володимир Перхалюк, Руслан Антонюк, Сергій Недокіс, Валерій Рибін, Тетяна Сікновенко, Юрій Геравс та автор цих рядків.

Змагання борців цих двох вікових груп стали відбірковими для участі в чемпіонатах України. Спочатку в Полтаві силами поміряються молодші. Баталії ж юніорів наприкінці березня прийме Коростень Житомирської області.

В. ШАНДРИГОСЬ,

головний суддя змагань.

На фото: після завершення юнацьких змагань.

Фото організаторів