Перерахування коштів із поточного рахунка на електронний у системі електронного адміністрування ПДВ

Відповідно до пункту 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року за номером 569, рахунок у системі електронного адміністрування податку — рахунок, відкритий платнику податку в Державній казначейській службі, на який перераховуються кошти відповідно до пункту 200 прим.1.4 статті 200 прим.1 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 1 пункту 22 згаданого порядку у разі недостатності коштів на електронному рахунку платника податку для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань платник податку у строки, встановлені ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує на електронний рахунок необхідні кошти з поточного рахунка.

Відповідно до вимог частини другої статті 40 Закону України від 30 червня 2021 року за номером 1591-IX «Про платіжні послуги» платіжна інструкція має містити інформацію, що дає змогу надавачу платіжних послуг ідентифікувати особу платника та отримувача за платіжною операцією, рахунки платника та отримувача, надавачів платіжних послуг платника та отримувача, суму платіжної операції та іншу інформацію (реквізити), необхідну для належного виконання платіжної операції.

Отже, у разі перерахування коштів з поточного рахунка платника на його електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ у платіжній інструкції необхідно заповнювати:

у полі «Отримувач» — назву платника;

у полі «Код» — податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контрольних органах;

у полі «Банк отримувача» — «Казначейство України (електронне адміністрування податку)»;

у полі «Рахунок отримувача» — номер електронного рахунка у системі електронного адміністрування ПДВ за стандартом IBAN.

Поле «Призначення платежу» такої платіжної інструкції необхідно заповнювати з урахуванням вимог, установлених у розділі II Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року за номером 163.

Згідно з пунктом 41 розділу ІІ інструкції за номером 163 платник заповнює реквізит «Призначення платежу» платіжної інструкції так, щоб надавати отримувачу коштів повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється платіжна операція. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

При перерахуванні коштів із поточного рахунка платника на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ у полі «Призначення платежу» друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області