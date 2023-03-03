Протягом січня-лютого цього року податкові надходження до місцевих бюджетів Тернопільщини склали понад один мільярд 273 тисячі гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Порівняно з торішніми січнем-лютим надходження зросли на 279,9 мільйона гривень, або ж на 28 відсотків.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, за два місяці до місцевих бюджетів надійшло 898,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 187 мільйонів гривень єдиного податку. Ще 43,1 мільйона надійшло від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області