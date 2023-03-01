Поступилася лише конкурентці з Ефіопії

Відома тернопільська бігунка Наталія Стребкова домоглася ще одного вагомого успіху на міжнародній арені. Під час етапу світового легкоатлетичного туру з кросу категорії «Gold» у португальській Албуфейрі фінішувала другою на дистанції 6,37 кілометра.

Учасниця останніх літніх Олімпійських ігор, зупинивши хронометр на позначці 21 хвилина 38 секунд, лише трьома секундами поступилася переможниці з Ефіопії Лікіні Амебо.

Залишається хіба що нагадати про те, що Наталія Стребкова тренується під керівництвом свого чоловіка Івана Стребкова і Сергія Романчука в обласній ШВСМ, захищає честь товариства «Динамо». А також про те, змагання з легкоатлетичного кросу «Almond Blossom Cross Country» проводяться в Португалії ще з 1977 року. У 2007-му серед переможців був і наш співвітчизник Сергій Лебідь.

На фото: срібна призерка змагань із легкоатлетичного кросу в Португалії Наталія СТРЕБКОВА.

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