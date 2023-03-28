Правильний шлях до побудови європейського суспільства

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна Інтернет-конференція на тему «Декларування доходів та сплата податків — шлях до побудови європейського суспільства». В онлайн режимі з платниками спілкувався виконувач обов’язків начальника Руслан Цвігун.

Дописувачів цікавили різноманітні питання, що стосуються особливостей кампанії щорічного декларування доходів, отриманих у 2022 році, зокрема, в який термін необхідно звітувати про отримані доходи, який порядок оподаткування і декларування спадщини, наданого в оренду та проданого майна. Також платників цікавило, чи подавати податкову декларацію при отриманні міжнародної допомоги під час війни.

Так, саме фізичні особи — резиденти України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, отриману допомогу від іноземних держав та їх державних фондів, а також від іноземних компаній, організацій, які здійснюють благодійну діяльність, декларують як іноземні доходи, при цьому податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із таких сум не визначають та не сплачують. Тобто зазначають лише отримання таких коштів як дохід без податку та збору.

Для спрощення процедури декларування доходів для громадян Державною податковою службою України запроваджено новий сервіс — передзаповнення декларації про майновий стан і доходи, який доступний в електронному кабінеті.

Сервіс є оптимально простим та надає можливість:

— визначивши лише період звітного року — отримати з Державного реєстру фізичних осіб — платників податку інформацію про нараховані (виплачені) доходи та нараховані (перераховані) податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

— надавши відповіді на запитання в анкеті (щодо категорії платника та виду отриманого доходу) — отримати попередньо заповнену декларацію на підставі даних Державного реєстру та відповідні додатки до декларації;

— додати до декларації копії первинних документів як додатки до декларації;

— перевірити декларацію та у разі необхідності доповнити інформацію з автоматичним перерахунком податкових зобов’язань.

Саме свідоме декларування доходів та сплата податків — активна громадянська позиція та правильний шлях до побудови європейського суспільства.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області