Про оподаткування продажу підприємцем другого легкового автомобіля

Пунктом 1 статті 325 Цивільного кодексу України (ЦКУ) визначено, що суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь – якого майна, за винятком окремих видів майна, яке відповідно до закону не можуть їм належати.

Відповідно до пункту 173.1 статті 173 Податкового кодексу України (ПКУ) дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків, визначеною в пункті 167.2 статті167 ПКУ.

Згідно з пунктом 173.2 статті 173 ПКУ як виняток із положень пункту 173.1 статті 173 ПКУ, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та (або мотоцикла чи мопеда) не підлягає оподаткуванню.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого з об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла чи мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків, визначеною пунктом 167.2 статті 167 ПКУ.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла чи мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою 18 відсотків, визначеною пунктом 167.1 статті 167 ПКУ.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла чи мопеда або іншого транспортного засобу, може бути зменшений на вартість такого об’єкта, що була задекларована особою як об’єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування), відповідно до підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ.

Враховуючи те, що ЦКУ не встановлює такого суб’єкта права приватної власності як фізична особа-підприємець, дохід, отриманий фізичною особою-підприємцем від продажу власного рухомого майна, підлягає оподаткуванню за нормами, визначеними статтею 173 ПКУ.

Наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів від 17 травня 2022 року за номером143) затверджені Форма податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Відповідно до пункту 5 розділу IV згаданої інструкції додаток Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об’єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна» до декларації заповнюється платником податків, який отримував доходи від операцій із продажу, міни об’єктів нерухомості, здійснених протягом звітного (податкового) року у порядку, встановленому статтею 172 ПКУ, та при отриманні доходів від операцій із продажу або обміну об’єктів рухомого майна у порядку, встановленому статтею 173 ПКУ.

У разі, якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкту рухомого майна є юридична особа чи самозайнята особа, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі визначені розділом ІV ПКУ функції податкового агента. При цьому податковий агент утримує податок за ставками, визначеними відповідно до пунктів 173.1 або 173.2 статті 173 ПКУ з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області