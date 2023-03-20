Тернопільські богатирі — серед найкращих

Ще на початку позаминулого тижня розпочалися, а посеред минулого, 16 березня, у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині завершилися чемпіонати України із жиму лежачи та класичного жиму лежачи. Під егідою Національної федерації пауерліфтингу України (IPF) на помостах місцевого туристично-готельного комплексу «Гала-Готель» найсильніших визначили понад три з половиною сотні атлетів усіх вікових груп із вісімнадцяти областей нашої держави та столиці Києва.

Честь Тернопільщини захищали понад чотири десятки спортсменів із різних вагових та вікових груп в екіпірувальному та класичному дивізіонах. Мова про вихованців обласної ДЮСШ із літніх видів спорту, тернопільських спортивних клубів «Олімп», «Побержим», «Текстильник», чортківського «Спортлайф», «Пушкаржим» із Кременця, «Ласківці», «Микулин» та Чортківської міської комунальної ДЮСШ.

Щедрими на медалі для наших земляків виявилися баталії в екіпірувальному жимі лежачи. Серед юнаків у ваговій категорії до 53 кг, скажімо, третє місце завоював Денис Медюх. А у ваговій категорії до 93 кг на другу сходинку п’єдесталу пошани піднявся Ілля Мацишин. За крок від медалей зупинилися Максим Медюх, Денис Березовський і Назарій Чорномаз, які фінішували четвертими у своїх вагових категоріях. Результати юнаків дозволили ОДЮСШ із літніх видів спорту, а також спортивному клубу «Олімп» стати третіми у суперечці цієї вікової групи.

Серед дівчат єдиній представниці від області Реґіні Фурсенко не було рівних у ваговій категорії до 69 кілограмів. А в заліку спортивних клубів «Олімп» теж посів третю сходинку.

Повним комплектом завойованих нагород відзначилися також юніори. У ваговій категорії до 83 кг на верхню сходинку п’єдесталу пошани піднявся студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Ігор Грошко. Серед однолітків атлет також відзначився «бронзою» в абсолютній першості. Срібну нагороду у ваговій категорії до 59 кг завоював Вадим Музика. А «бронза» у ваговій категорії до 105 кг дісталася Євгенові Малявському. Юніори також доповнили командний здобуток, дозволивши Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортклубу «Олімп» посісти треті місця у цій віковій групі.

Під час суперечки юніорок вагової категорії до 52 кг не було рівних майстру спорту міжнародного класу, студентці педагогічного Марії Полянській. До того ж, до золотої медалі дівчина додала ще й срібну нагороду в абсолютній першості.

Підтримала колегу і майбутній педагог, Софія Бздир, яка стала чемпіонкою у ваговій категорії до 57 кг. Цікава деталь: обслуговуючи вперше змагання такого рівня як суддя, дівчина виконала першу категорію арбітра.

Натомість Дарина Мостова, яка навчається із Софією в одній групі, дебютувала на змаганнях такого рівня. І відразу відзначилася срібною нагородою у ваговій категорії до 69 кг. У командному заліку серед юніорок наша область тріумфувала. Першими місцями у цій віковій групі також відзначилися Тернопільська ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортивний клуб «Олімп».

Серед жінок же срібну медаль у ваговій категорії до 52 кілограмів завоювала вже згадана Марія Полянська. У цій же ваговій категорії «бронзою» відзначилася майстер спорту Анастасія Лиса. А ще одна «бронза» у ваговій категорії до 57 кг в активі майстра спорту Альони Канюки.

Ці здобутки дозволили збірній Тернопільщини стати другою в командній першості, спортивному клубу «Олімп» — переможцем в аналогічному заліку, а Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту — третьою серед жінок. А за суперечкою представниць чарівної половини людства настала і черга чоловіків.

Розпочали вони з баталій чоловіків-ветеранів першої вікової групи — віком до п’ятдесяти років. Вони принесли відзнаки за перше місце Дмитрові Кобзарю (до 74 кг), Романові Власюку (до 83 кг), Миколі Бурому (до 120 кг) та Андрієві Толстому (понад 120 кг). Срібні медалі вибороли Андрій Грошко (до 83 кг) і Віктор Шандригось (до 105 кг). Причому автор цих рядків, який мав намір спробувати свої сили і серед дорослих, отримав чітку тренерську вказівку зберегти сили і для дебютного виступу на новому для себе рівні.

В абсолютній же першості чоловіків-ветеранів першої вікової групи переміг уже згаданий Роман Власюк, третю сходинку посів Андрій Толстий. А в командному заліку чоловіків-ветеранів першої вікової групи збірна Тернопільщини стала чемпіоном, як і спортклуб «Олімп». У другій же віковій групі ветеранів (до шістдесяти років) чемпіонський титул Тернопільщині приніс Андрій Заводович (до 83 кг), завдяки якому скарбничка нагород поповнилася і командною відзнакою за третє місце.

Завершили змагання з екіпірувального жиму лежачи виступи чоловіків, які принесли цілу низку сюрпризів. Скажімо, у ваговій категорії до 59 кг уже згаданий Вадим Музика здобув «срібло». А у ваговій категорії до 66 кг не було рівних досвідченому майстру спорту Михайлові Шаблію. За крок же від нагород зупинилися майстри спорту Ігор Тимофтей із Чорткова та Андрій Гайдамаха, посівши, відповідно, четверте і п’яте місця у вагових категоріях до 74 і до 83 кг.

Натомість найбільш несподіваним став виступ у ваговій категорії до 105 кг доцента Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Віктора Шандригося. Дебютувавши, як уже було сказано, на змаганнях такого рівня, автор цих рядків став чемпіоном України. Торішні ж переможець і призер чемпіонату України із жиму лежачи — майстер спорту міжнародного класу Тарас Бубен і майстер спорту Тарас Карапулько, на жаль, отримали нульову оцінку. Чи то через допущені технічні помилки чи через помилки під час підготовчого періоду.

У командному заліку чоловіків збірна Тернопільщини тріумфувала, випередивши сильні команди Донецької, Вінницької, Харківської областей та Києва. Перше місце здобув і спортклуб «Олімп». А Тернопільська ОДЮСШ із літніх видів спорту посіла третє місце серед спортивних закладів цієї вікової групи.

Що ж стосується змагань із класичного жиму лежачи, то під час юнацької суперечки у ваговій категорії до 93 кг бронзову нагороду виборов Артем Король із Чорткова, а четверте місце у ваговій категорії до 66 кг в активі Романа Чумакевича із Кременця. Серед дівчат єдина представниця Тернопільщини Реґіна Фурсенко у ваговій категорії до 69 кг посіла друге місце, а серед клубів «Олімп» став третім.

Юніорки відзначилися відразу трьома срібними медалями. Так, у ваговій категорії до 52 кг друге місце завоювала тернопільська дизайнерка Емілія Татарин. Так само, як у ваговій категорії до 57 кг — уже загадана Софія Бздир, а у ваговій категорії до 69 кг, — Дарина Мостова.

У жінок срібну нагороду у ваговій категорії до 47 кг виборола Тетяна Каланджій із Чорткова. На третю сходинку п’єдесталу вагової категорії до 52 кг піднялася Юлія Франасюк. А майстер спорту Альона Канюка у ваговій категорії до 63 кг фінішувала четвертою. Цей результат дозволив спортивному клубу «Олімп» стати у командному заліку третім серед жінок.

Серед чоловіків наші земляки відзначилися другим місцем Павла Гулькевича з Микулинців у ваговій категорії до 59 кг і «бронзою» Ігоря Тимофтея у ваговій категорії до 74 кг). Дебютант же змагань Іван Ядчишин із Ласківців Іван посів п’яте місце у ваговій категорії до 105 кг.

Серед чоловіків-ветеранів першої вікової групи у класичному жимі лежачи чемпіоном у ваговій категорії до 120 кг став Степан Мацишин. Срібні нагороди вибороли Дмитро Кобзар, Роман Власюк, Віктор Шандригось та Андрій Толстий. Цей результат дозволив збірній Тернопільської області стати чнайкращою, а спортклубу «Олімп» посісти перше місце серед чоловіків-ветеранів першої вікової групи. Серед чоловіків-ветеранів другої вікової групи у ваговій категорії до 83 кг срібну нагороду здобув Андрій Заводович.

Окремої згадки, без сумніву, заслуговує ветеранський рух. Насамперед завдяки чіткій роботі спортивних функціонерів — керівника обласної федерації Ігоря Лисого та автора цих рядків. Наша область знову займає тверді призові місця на всеукраїнських помостах і гідно зможе представляти Україну на міжнародних змаганнях. У тому числі — і серед ветеранів.

Переможці і призери відзначені дипломами, медалями, а лідери в абсолютних і командних першостях — відповідними кубками і призами.

Ці представницькі змагання були відбірковими до чемпіонату Європи з класичного та екіпірувального жиму лежачи серед всіх вікових груп, що відбудеться на початку серпня у французькому місті Меріньяк.

До змагань наших атлетів готували Ігор та Анастасія Лисі, Андрій Злочовський у бригаді з тренерами Олександром Князєвим, Віктором Погребінським, Сергієм Федоренком, Степаном Онищуком та Ігорем Тимофтеєм.

Тернопільська обласна федерація пауерліфтингу висловлює щиру вдячність управлінню молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА, Тернопільській міській раді, управлінню розвитку спорту та фізичної культури міської ради, обласній ДЮСШ із літніх видів спорту за допомогу і підтримку у підготовці до змагань.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: збірна Тернопільщини після нагородження.

Фото із соціальних мереж