Волейбол люблять усі!

У Скалатській загальноосвітній школі I—III ступенів нещодавно зібралися дорослі прихильники гри над сіткою. Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з місцевим однойменним комунальним центром запропонували всім охочим провести аматорський волейбольний турнір.

Проведені під егідою фізкультурно-оздоровчих стартів «Спорт, що нас об’єднує» змагання неабиякий інтерес. Хоча би тим, що в кожній команді дозволялося грати як чоловікам, так і жінкам. І, звісно, кожен колектив намагався продемонструвати всі свої найкращі якості — волю до перемоги, згуртованість, витримку.

Перемога дісталася колективу відділу освіти. Їхні колеги зі Скалатської міської ради фінішували другими. Третьою ж стала команда медичних працівників Скалатської територіальної громади.

Лауреати турніру нагороджені кубками, медалями і грамотами, всі учасники друкованою продукцією видавництва «Школярик».

На фото: після завершення турніру у лауреатів — чудовий настрій.

Фото організаторів