Конкурентам шансів не залишив

Понад чотири сотні атлетів із переважної більшості областей нашої держави сперечалися нещодавно у Хмельницькому за нагороди юніорського чемпіонату України з боксу. Серед тих, кому вистачило майстерності піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани, і наш земляк із Тернопільщини.

Мова про вихованця монастириської школи боксу Віталія Молчанова. У чотирьох проведених поєдинках Віталій переконливо довів свою перевагу над конкурентами. Причому фінальний бій наш спортсмен завершив достроково нокаутом у другому раунді.

Новоспечений чемпіон України серед юніорів нині тренується під керівництвом Володимира Шнуровського та Елшада Багірова.

На фото: чемпіон України з боксу серед юніорів Віталій МОЛЧАНОВ із заслуженими нагородами.

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