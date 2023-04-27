Майстер-клас для сусідів з Волині

Збірна Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка успішно виступила на відкритому чемпіонаті Луцька з легкої атлетики серед студентів вищих навчальних закладів та закладів передвищої освіти. Ці старти, до речі, стали підготовчими до XVIII літньої Універсіади України.

Прихильники «королеви спорту» Тернопільщини, очолювані викладачами вишу, президентом обласної федерації легкої атлетики Валерієм Єднаком і заслуженим тренером України Михайлом Васіруком, повернулися додому відразу з трьома нагородами найвищої проби.

На верхню сходинку п’єдесталу пошани після завершення суперечки в секторі для стрибків у висоту піднявся аспірант Олександр Хома. А в стрибках у довжину найкращою стала спроба третьокурсника факультету фізичного виховання Ігоря Танасійчука. У бігу ж на 1500 метрів не було рівних учениці академічного ліцею «Генезис» Ользі Правецькій.

Двом нашим землякам вистачило майстерності, аби завоювати «срібло». У вже згаданому секторі для стрибків у висоту відзначився Денис Загалюк. Натомість Максим Клименко фінішував другим у вирішальному забігу на 400 метрів.

Нарешті, суперечка богатирів у штовханні ядра завершилася для Ігоря Висоцького завоюванням бронзової медалі.

На фото: і на Волині дощило, було прохолодно…

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