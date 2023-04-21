Наповнення бюджетів Тернопільщини з початку року

Виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун поспілкувався з представниками засобів масової інформації стосовно наповнення бюджетів краю. Керівник повідомив, що в першому кварталі 2023 року до бюджетів місцевих територіальних громад надійшло 1,9 мільярда гривень податків і зборів, що контролюються органами ДПС, запланований розпис доходів виконано на 120,5 відсотка, понадпланові надходження склали 323,5 мільйона гривень.

Також Руслан Цвігун пояснив, що збільшення доходів місцевих громад у цьому році передусім буде залежати від стабільного економічного розвитку бізнесу. З іншого боку — від ефективної роботи органів місцевого самоврядування і звісно, рівня їх співпраці та взаємодії з бізнесом та іншими органами влади.

Журналістів цікавили й релоковані на Тернопільщину підприємства.

«Торік у нашій області перереєструвалися 182 суб’єкти господарювання, за три місяці цього — 68. Найбільше до нас мігрувало платників Київської області та міста Києва (81), Луганської (34), Херсонської (24), Харківської (17) областей. Щодо видів їх діяльності, то найбільше (74) — суб’єктів господарської діяльності торговельної галузі, 33 — ІТ галузь, 31 — надання консультаційних, юридичних, рекламних послуг. Також є промислові підприємства та інші. Минулого року ними сплачено до бюджетів місцевих громад 2,3 мільйона гривень. А цього лише за три місяці вже 2,9 мільйона гривень», — зазначив Руслан Цвігун.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області