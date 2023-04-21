Нюанси заповнення податкових накладних

Відповідно до підпункту 14.1.106 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) максимальні роздрібні ціни — ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок із реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни.

Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються для тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому ПКУ. Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються статтею 201 ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за номером 137/28267.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ платник податку зобов’язаний на дату виникнення податкових зобов’язань скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

Зазначеним пунктом також визначено перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної, до яких, зокрема, належить порядковий номер податкової накладної.

Згідно з пунктом 6 згаданого порядку порядковий номер податкової накладної містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з двох частин:

у першій частині (до знаку дробу) проставляється порядковий номер;

у другій частині порядкового номера (після знаку дробу), зокрема, у разі здійснення операцій із постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, зазначається код «6». За такими операціями платники податку складають окремі податкові накладні.

Тобто, відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ реквізит податкової накладної «Порядковий номер податкової накладної» є обов’язковим реквізитом податкової накладної, особливості заповнення якого у разі здійснення операцій із постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, визначено пунктом 6 порядку за номером 1307.

Отже, якщо за операцією з реалізації тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни, платником податку складено податкову накладну, в якій у другій частині порядкового номеру не зазначено код «6», то така податкова накладна складена з порушенням норм ПКУ та Порядку за номером 1307.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області