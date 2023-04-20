ПДВ від бізнесу Тернопільщини

Упродовж січня-березня цього року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 424,3 мільйона гривень податку на додану вартість. Це на 37,7 мільйона або на десять відсотків більше, ніж за аналогічний торішній період.

Лише за березень цього року бізнес області спрямував до державного бюджету 132,4 мільйона гривень податку на додану вартість — на 32,3 мільйона більше ніж у січні-березні 2022 року.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які упродовж непростого для всієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та в повному обсязі сплачують податки та збори. Разом — переможемо!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області