Щоразу додавати у майстерності

У Кам’янець-Подільську Хмельницької області нещодавно визначилися лауреати другого етапу Кубка України і Всеукраїнських змагань на честь олімпійських чемпіонів Анатолія Бондарчука та Фаїни Мельник із метань. Призерами стартів стали і тернопільські прихильники «королеви спорту».

Під час кубкового турніру нашим землякам вистачило майстерності завоювати дві медалі. Вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Денис Тужеляк, яким опікується Василь Яковів, під час суперечки молодих атлетів завоював «срібло» у штовханні ядра. А найкраща спроба в секторі для метання диску дозволила йому піднятися на третю сходинку п’єдесталу пошани.

Натомість після всеукраїнських змагань на честь згаданих олімпійських чемпіонів передусім відзначу Максима Лаврика. Підопічний ще одного тренера цього навчального спортивного закладу Івана Панасюка став переможцем юнацьких стартів штовхальників ядра з хорошим результатом 16 метрів 52 сантиметри, який відповідає рівню кандидата в майстри спорту.

Із конкурентами гідно сперечалися й інші тернопільські метальники. Вихованець Тернопільської ОДЮСШ Олексій Навроцький, скажімо, порадував своїх наставників Леоніда Дахновського і Галину Шмуляєву завойованим третім місцем у штовханні ядра серед юніорів.

А приклад інших вихованців Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту переконливо свідчить, що вони теж намагаються під час кожних всеукраїнських змагань із максимальною самовіддачею боротися за покращення результатів. Друге місце в метанні молота серед юнаків, для прикладу, завоював Остап Кур’євич. Третьою серед юніорок у штовханні ядра і в метанні диску стала Анастасія Мазурок. «Бронзою» в метанні молота серед юніорів може похвалитися й Олександр Сеньків, в якого також шоста позиція в метанні диску.

Нарешті, заслуговує на відзнаку й Андрій Кравець, якому трохи не вистачило, аби потрапити до числа призерів за підсумками суперечки юніорів. П’ятим фінішував у метанні диску, шостим — у штовханні ядра.

На фото: тернопільські легкоатлети під час змагань у Кам’янець-Подільському.

Фото із соціальних мереж