Відшкодували ПДВ

У січні-березні цього року 116 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Заявлена платниками до повернення сума склала 482 мільйони гривень.

Протягом першого кварталу цього року суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 525 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Після проведених перевірок податковими органами області цього року упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 19,4 мільйона гривень.

На початок квітня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 383 мільйони гривень, оскільки 367 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів гривень — у судовому та адміністративному розглядах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області