Як скасувати реєстрацію РРО на тимчасово окупованих територіях або на яких ведуться бойові дії?

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями. Його дія поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), розроблений відповідно до статті 7 згаданого Закону та затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» із змінами та доповненнями, встановлює процедури реєстрації/перереєстрації/скасування реєстрації РРО.

Пунктом 1 глави 4 розділу ІІ порядку за номером 547 встановлено, що реєстрація РРО діє до дати скасування реєстрації РРО, що відбувається у випадках, визначених, зокрема, підпунктами 1 та 13 пункту 1 глави 4 розділу ІІ порядку за номером 547, коли:

суб’єктом господарювання подано заяву про скасування реєстрації РРО за формою №4-РРО;

щодо господарської одиниці, де використовується РРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контрольний орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання.

Згідно з пунктом 2 глави 4 розділу ІІ порядку за номером 547 скасування реєстрації РРО на підставі, визначеній підпунктом 1 пункту 1 глави 4 розділу ІІ порядку за номером 547, здійснюється за заявою суб’єкта господарювання, а на підставі, визначеній підпунктом 13 пункту 1 глави 4 розділу ІІ порядку за номером 547, — за заявою суб’єкта господарювання або примусово за рішенням контрольного органу за місцем реєстрації РРО.

Контрольний орган за місцем реєстрації РРО у випадку, передбаченому підпунктом 13 пункту 1 глави 4 розділу ІІ порядку за номером 547, може прийняти рішення про скасування реєстрації РРО лише за наявності в контрольному органі повідомлення про об’єкти оподаткування, або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, що подане суб’єктом господарювання відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 ПКУ, згідно з яким господарська одиниця, на яку зареєстровано РРО, обліковується в контрольному органі як об’єкт оподаткування, що закритий або не експлуатується.

Враховуючи зазначене, для скасування реєстрації РРО, що знаходяться на територіях, які тимчасово окуповані, або на яких ведуться бойові дії, керуючись положеннями розділу VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями, та положеннями глави 4 розділу ІІ порядку за номером 547 необхідно подати до контрольного органу за основним місцем обліку як платника податків повідомлення за формою №20-ОПП та/або заяву про скасування реєстрації РРО за формою №4-РРО.

Зазначені документи можуть бути подані в паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

Пунктом 3 глави 4 розділу ІІ порядку за номером 547 встановлено, що перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно розпломбувати в центрі сервісного обслуговування (ЦСО) з яким суб’єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Процедура розпломбування РРО в ЦСО за можливості проводиться і для РРО, щодо яких контрольним органом прийнято рішення про примусове скасування реєстрації.

Отже, при скасуванні реєстрації РРО за рішенням контрольного органу, прийнятого на підставі отриманого від суб’єкта господарювання повідомлення №20-ОПП з інформацією про об’єкти господарювання, які закриті або не експлуатуються, процедура розпломбування РРО в ЦСО проводиться за можливості.

Відомості щодо зареєстрованих/скасованих РРО, об’єктів оподаткування та контрольні органи, в яких суб’єкт господарювання перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, відображаються у приватній частині електронного кабінету.

Скасування реєстрації РРО передбачає одночасне скасування книги обліку розрахункових операцій, що зареєстрована на такий РРО у порядку, визначеному главою 3 розділу ІІ Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом за номером 547.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області