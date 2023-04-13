Задекларовані торік жителями Тернопільщини доходи

Протягом січня-березня цього року 3158 жителів області подали податкову декларацію про отримані у 2022 році доходи. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із загальної кількості декларацій 1325 подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, 1833 — особами, які виявили бажання скористатися правом на податкову знижку.

Загальна сума задекларованого доходу громадянами, які зобов’язані задекларувати свої доходи, становить 181,8 мільйона гривень. У 2022 році ця сума становила 90,8 мільйона.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 8,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,6 мільйона гривень військового збору.

Найчастіше громадяни декларували доходи за договорами спадщини чи дарування. Такі доходи у розмірі 89 мільйонів гривень задекларували 509 громадян. Ще 197 чоловік отримали 9,9 мільйона гривень доходу від продажу нерухомого чи рухомого майна, а 121 громадянин задекларував 8 мільйонів гривень доходів, отриманих за кордоном. Також 34 наших земляків задекларували 1,2 мільйона гривень інвестиційних доходів; 76 громадян задекларували 4 мільйони гривень доходів від здачі в найм майна; 57 громадян отримали 5,6 мільйона гривень доходів від незалежної професійної діяльності.

Найбільші до сплати суми податку на доходи фізичних осіб (5,8 мільйона гривень) задекларували громадяни, які отримали подарунки та спадщину. Ще по одному мільйону мають сплатити ті, хто отримав доходи від незалежної професійної діяльності, та громадяни, які отримали доходи від продажу нерухомого чи рухомого майна; 1,4 мільйона гривень — громадяни, які отримували іноземні доходи, та 0,2 мільйона гривень — громадяни, які отримували інвестиційні доходи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області