Адміністративні послуги податківців Тернопільщини

Протягом січня-квітня платники податків Тернопільщини отримали в органах ДПС області 30542 адміністративні послуги. Це на 1894 послуги більше, ніж за аналогічний торішній період.

Більшість адміністративних послуг юридичні та фізичні особи отримують через центри обслуговування платників. Так, із початку року в ЦОП надано 21961 адміністративну послугу, що на 2196 послуг більше порівняно з січнем-квітнем 2022 року.

Здебільшого жителі області зверталися до податкової, аби отримати картку платника податків або внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористався 13741 житель області. Другою за актуальністю залишається послуга видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яку отримали 5982 особи. Також значну кількість послуг було надано щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку — 3263 та 1945 адміністративних послуг відповідно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області