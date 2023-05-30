«Бронза» братіславської проби

У столиці Словаччини відбулася вже ХХХVІІ міжнародна регата з веслування на байдарках і каное «Братіслава-2023». Серед тих, хто з хорошим настроєм повернувся додому, і наша тернопільська землячка, майстер спорту Дарія Довбня.

Вихованка обласної школи вищої спортивної майстерності відзначилася на цьому турнірі в байдарці-одиночці на дистанції 5000 метрів, завоювавши бронзову медаль. Підопічна Володимира Гикавого поступилася лише веслувальниці з Австрії Камелії Хепп і чеській спортсменці Кароліні Мілковій.

На фото: під час церемонії нагородження.

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