Чудовий настрій у дівчат!

Сьогодні, 7 травня, у столиці Болгарії Софії завершився чемпіонат Європи з дзюдо серед спортсменів із порушеннями слуху. У складі дефлімпійської збірної України свою майстерність продемонстрували і вихованці тернопільських регіонального центу та ДЮСШ «Інваспорт».

Виступили наші земляки, якими опікуються заслужений тренер України Леон Уруський із Теребовлянщини і Віталій Гнатишин, успішно. Мова передусім про двох землячок першого з них. За підсумками баталій у ваговій категорії до 63 кілограмів на другу сходинку п’єдесталу пошани піднялася студентка факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстер спорту Софія Волянюк.

А більш досвідчена за неї заслужений майстер спорту Марія Бала вже вкотре перемогла у суперечці атлеток, чия вага перевищує 78 кілограмів. Уславлена спортсменка, до речі, теж є студенткою факультету фізичного виховання згаданого вишу.

І ці відзнаки стали не єдиними для атлеток із Тернопільщини. Жіноча збірна України, в складі якої вони виступали, перемога ще й у командному заліку.

Не можна не згадати і про виступ учня Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру Дениса Кохана. Ще один вихованець тернопільського «Інваспорту» посів п’яте місце чоловічого турніру європейської першості у ваговій категорії до 60 кілограмів.

На фото: Софія ВОЛЯНЮК і Марія БАЛА (праворуч) після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж