Коли переможених не буває

П’ять збірних із Мишковицького, Острівського, Буцнівського, Великоберезовицького і Настасівського ліцеїв змагалися нещодавно за перемогу на етапі всеукраїнських дитячих спортивно-масових стартів «Олімпійське лелеченя». Змагання нещодавно відбулися в селі Острів Тернопільського району.

За свідченням фахівців місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, для початку школярі гідно презентували рідні загальноосвітні навчальні заклади. Продемонструвавши при цьому добрі знання з історії спорту та сучасних Олімпійських ігор. Опісля ж на спортивному майданчику розгорнулася азартна суперечка за перемогу в тій чи іншій комбінованій естафеті. Під час кожної з них усі юні фізкультурники, без сумніву, намагалися зарекомендувати себе з якнайкращого боку.

Після об’єктивних підрахунків завойованих балів суддівське журі визнало переможцем команду з Великоберезовицького ліцею. Другу суму набрали дітлахи з Мишковичів, третю — з Настасова.

Та тих, хто програв, аж ніяк не було. Тож грамотами голови Великоберезовицької селищної ради і подарунками місцевого осередку НОК України в Тернопільській області відзначили всіх учасників.

Фото із соціальних мереж