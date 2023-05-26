Успіхи вихованців ДЮСШ

У Збаражі відбулися відкриті чемпіонат області та першість Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з гирьового спорту. Понад вісім десятків богатирів визначили найсильніших у суперечці дорослих, юнаків і дівчат.

Не можна також не зазначити, що цей силовий вид спорту нині на Тернопільщині розвивають у спортклубі «Політехнік», ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Збаразькій ОТГ і Збаразькій ДЮСШ, Бучацькому коледжі, Збаразькому ліцеї, Зборівській ОТГ і, звісно, у вже згаданій Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Цікава і напружена боротьба завершилася перемогами в своїх вагових категоріях вихованців ОДЮСШ Павла Чорнобая, Андрія Кардаша, Олександра Тарапати і Дениса В’юка. Другими фінішували Станіслав Долішній, Сергій Кульчицький і Тарас Шведа. А відзнак за третє місце удостоєні Володимир Проць, Ростислав Гайдош і Сергій Ковальчук. Їх готували до змагань Зіновій Кульчицький і Дмитро Бутрин.

А. ЯЦИНА.

На фото: після завершення церемонії нагородження.

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