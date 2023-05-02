У складний воєнний час платники Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних сил України та соціальних виплат.

Так, протягом січня-квітня цього року Зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 4 мільярди 214,5 мільйона гривень податків та зборів. Порівняно з січнем-квітнем 2022 року вдалося забезпечити приріст, який склав понад 1 мільярд гривень або ж 33,5 відсотка.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 1,6 мільярда гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок із доходів фізичних осіб, у тому числі військовий збір (653,7 мільйона гривень), податок на додану вартість (553,5 мільйона) та податок на прибуток (329,7 мільйона).

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-квітня цього року склали 2,6 мільярда гривень. Це на 662,7 мільйона або ж на 34,2 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області