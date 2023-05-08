Юнацькі старти вселяють надію

Протягом двох днів наприкінці минулого тижня господарями Тернопільського міського стадіону імена Р. Шухевича були юні прихильники «королеви спорту». Понад три сотні учасників із вісімнадцяти збірних об’єднаних територіальних громад і двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру визначили лауреатів Спортивних ігор школярів Тернопільщини з легкої атлетики у двох вікових групах, а також чемпіонату області серед юнаків і дівчат 2010 року народження та молодших.

Що стосується стартів найменших, то за підсумками чемпіонату відповідальний секретар Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський серед переможців у своїх дисциплінах відзначив обнадійливі результати, продемонстровані Євою Овод, Артемом Цимбалістим, Назаром Загороднім, Юлією Цвігун, Дариною Іванишин і Вікторією Прус.

А спортивні ігри школярів, в яких змагалися юнаки і дівчата 2006—2007-го, а також 2008—2009 років народження, аналогічно засвідчили поступовий прогрес результатів. Серед наймолодших у своїх видах запам’яталися Вероніка Василик, Яна Вівчарик, Владислав Лука, Арсен Стефанів, Уляна Тихоненко, Марта Рижова, Вадим Болюх, Максим Зарівний, Ірина Ігнатова, Софія Ронталюк, Мар’яна Тріщук, Матвій Кармелюк, Софія Стрілецька та Ярослав Грабар.

Натомість після суперечки старших заслуговують на відзнаку Юрій Наконечний, Христина Федущак, Ольга Правецька, Максим Лаврик і Наталя Бучинська. Спортивні ігри школярів, до речі, стали відбірковими до гімназіади України. Її проведення заплановане у Львові на 22—25 травня цього року.

На фото: переможниця спортивних ігор у бігу на 1500 метрів Ольга ПРАВЕЦЬКА з Тернопільської ОДЮСШ (на передньому плані) разом із двома іншими призерками після церемонії нагородження.

Фото В. БУРМИ