З нагоди олімпійського дня

Трохи більше місяця залишилося до четвертих обласних змагань сільських та селищних громад краю «Найкраща спортивна громада Тернопільщини». Урочисте відкриття стартів на стадіоні Великих Гаїв Тернопільського району відбудеться в суботу, 17 червня, цього року об одинадцятій годині ранку.

До програми традиційних змагань сільських фізкультурників, як повідомили в організаційному комітеті, увійшли волейбол, гирі, футзал, перетягування каната, шахи, шашки, армрестлінг, дартс і настільний теніс.

Фото організаторів