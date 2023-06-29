Чи не в кожного помітний прогрес

Нещодавно у Кропивницькому стали відомі імена лауреатів чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2006 року народження та молодших. Не можна для початку не зазначити, що через відмову місцевих виконавчих органів влади повною мірою профінансувати цю поїздку, участь у змаганнях узяли тільки четверо наших земляків.

Утім, наші молоді прихильники «королеви спорту» без нагород знову не залишилися. Встановивши особисте досягнення, чемпіоном України в стрибках у висоту став атлет із Микулинців Матвій Чауш. Із другої спроби підопічному досвідченого тренера Євгена Кармелюка підкорилася планка на висоті 196 сантиметрів.

А після завершення суперечки в секторі для штовхання ядра всі дружно привітали із «сріблом» Максима Лаврика. Другу сходинку п’єдесталу пошани йому забезпечила спроба на 16 метрів 7 сантиметрів.

Молодий богатир був близьким і до того, аби стати третім у метанні диску. Однак вихованцю Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, яким опікується Іван Панасюк, до призової трійки не вистачило всього-на-всього 64-х сантиметрів. Однак із повним правом може пишатися тим, що встановив новий рекорд області для цієї вікової групи — 50 метрів 53 сантиметри.

За крок від п’єдесталу зупинилася і вихованка Тернопільської ОДЮСШ Ольга Правецька. У бігу на 3000 метрів підопічна Ольги Стефанишиної фінішувала четвертою, зупинивши хронометр на позначці 11 хвилин 25,16 секунди.

Згадана наставниця, без сумніву, сподівається і на подальший прогрес у спортивній ходьбі Мар’яни Тріщук. На відрізку 5000 метрів дівчина стала шостою, встановивши особисте досягнення 29 хвилин 22,14 секунди.

На фото: Максим ЛАВРИК під час церемонії нагородження лауреатів у штовханні ядра (крайній ліворуч).

Фото із соціальних мереж