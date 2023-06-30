Де отримати інформацію про реєстраційний номер РРО

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів, тому суб’єкт господарювання з метою отримання інформації для заповнення графи «Реєстраційний номер екземпляра РРО», зокрема, заяви про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій (РРО) за формою №1-РРО (ідентифікатор форми J/F1311405), заяви про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій (КОРО) та/або розрахункової книжки за формою №1-КОРО (J/F1311304) може звернутися до:

виробника або постачальника РРО, на підставі заяви якого відповідний екземпляр РРО включено до реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій. Дані щодо реєстраційного номера екземпляра РРО наявні у витягу з реєстру, який ДПС надає виробнику/постачальнику в установленому порядку;

ДПС як до розпорядника даних реєстру.

Разом із тим інформацію про реєстраційний номер екземпляру РРО можливо отримати в приватній частині електронного кабінету в режимі перегляду облікових даних платника, пункт «Відомості про РРО».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області